Музей-заповедник «Старая Сарепта» представил новый сувенир, который можно приобрести в сувенирной лавке музея. Сувенир был создан с использованием старинных фотографий, которые хранятся в фондах музея.

На фотографиях изображены поселения Сарепта, его окрестности и знаменитые сарептские семьи. К сожалению, все фотографии черно-белые, так как в XIX в. цветных фотокарточек еще не было. Благодаря новым технологиям сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» смогли наполнить старинные фотографии цветом, так, словно они сделаны на современный фотоаппарат. И сегодня на основе фондовой коллекции фотографий музей-заповедник «Старая Сарепта» был создан эксклюзивный набор цветных открыток «Сарепта. Картинки из прошлого».

По данным пресс-службы музея, в наборе представлены фотографии общих видов Сарепты XIX века, пейзажей, Церковной площади, а также представителей разных поколений семейства Глич — династии горчичных фабрикантов Сарепты, создателей всемирно известной в XIX веке марки «Сарептская горчица», ведущих производителей горчичного масла, порошка и столовой горчицы в России, благотворителей.

Помимо новых сувенирных открыток сарептская лавка музея-заповедника «Старая Сарепта» предлагает и другую эксклюзивную продукцию: книги, сказки и легенды Сарепты, сборники рецептов, сарептские пряники, горчичный мед, горчичное масло премиум класса, арбузный мед – нардек и даже арбузные цукаты.



