В регионе заключен контракт на строительство нового детского сада на 240 мест, который будет возведен в городе Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Строительство объекта будет вестись в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

Как сообщают в комитете строительства Волгоградской области, трехэтажное здание разместиться на улице Шестакова и будет рассчитано на 12 групп, в том числе четырех ясельных. Учреждение будет соответствовать всем современным требованиям: здесь оборудуют медкабинет, пищеблок, зал для музыкальных и спортивных занятий, бассейн, благоустроят прилегающую территорию, установят беседки и детские площадки для активного отдыха.

Напомним, Волгоградская область системно решает поставленную Президентом РФ задачу по обеспечению доступности дошкольного образования. В 2020-2021 годах будут введены в эксплуатацию 16 дошкольных учреждений суммарным объемом 2369 мест, в том числе 725 ясельных.



