Некоторым жителям Тракторозаводского района будет временно отключена подача газа. Отключение связано с выполнением плановых ремонтных работ.

Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 27 августа с 8:00 до 18:00 будет приостановлена поставка газа потребителям Тракторозаводского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Н.Отрады, 1, 1А, 5-10, 10А, 11, 11А, 13-17, 21А, 22, 23А, 24А, 26, 26А, 24А, 30, 34, 36, 40, 44;

ул. Наб. Волжской Флотилии, 1, 6, 11, 11А, 13, 21, 21Б, 23, 23А, 27, 29, 33, 37, 37А, 39;

ул. Кастерина, 2, 4, 6;

ул. Богомольца, 5, 7, 10-13, 16, 17, 19, 20;

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 17, 17А, 18, 19, 19А, 21-28, 25А;

ул. Мясникова, 2, 4, чётн. 8-16, 15, 17;

ул. Гороховцев, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 28, 30;

ул. Апатитовая, 31;

ул. Павлова, чётн. 4-14;

ул. Кропоткина, 1, 3, 5, 11, 13;

ул. Грамши, 4, 55.

Во избежание несчастных случаев убедительно просим не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).



