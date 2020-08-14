В Кировском районе строители завершили обустройство фундамента новой школы на 800 мест, которая возводится по улице Григория Засекина. И уже сейчас на строительной площадке начались работы по устройству железобетонного монолитного перекрытия подвальной части здания. Объект возводится в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным городской администрации, для обустройства фундамента строители использовали 380 железобетонных свай, погруженных в грунт на 18 метров. Помимо фундамента специалисты завершили устройство дренажной системы из пластового щебеночно-песчаного дренажа и водоотводящего коллектора, к которому будет подключена создаваемая на участке сеть ливневой канализации.

Трехэтажное здание будет полностью готово в 2021 году. Школа рассчитана на 33 учебных класса, также в ней разместятся медицинский блок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая, актовый зал на 285 мест с необходимыми к нему помещениями (артистические, костюмерная, комната хранения музыкальных инструментов), библиотека с читальным залом, мастерские, спортзал, зона с раздевалками и душевыми. На прилегающем участке помимо стадиона со специальным резиновым покрытием беговых дорожек и спортгородка для сдачи норм ГТО обустроят места для отдыха детей.



