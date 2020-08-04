Для юных жителей Городищенского района строят сразу три детских сада. Учреждения возводятся по региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Ввод в эксплуатацию новых учреждений в селе Карповка и Самофаловка, а также в рабочем поселке Городище, позволит дополнительно организовать 420 мест для детей.

Как сообщают в комитете строительства, рабочие уже завершили общестроительные и штукатурные работы, а также установили эвакуационные лестницы на всех трёх объектах. В поселках Самофаловка и Карповка на финальной стадии – устройство кровли, установка вентиляционного оборудования, монтаж отопительной системы и канализации детских садов. Также на объектах приступили к работам по благоустройству прилегающей территории и устройству подъездных путей. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию новых дошкольных учреждений в Городищенском районе запланировано на четвертый квартал 2020 года.

Возводимые детские сады рассчитаны на 140 мест каждый. Помимо семи групповых помещений со спальными комнатами в двухэтажных зданиях разместятся спортивный и музыкальный залы, кабинет изучения иностранных языков, кабинеты психолога и логопеда, комната природоведения, медицинский блок, пищеблок, прачечная, административно-технические помещения. На прилегающей территории смонтируют теневые навесы, малые игровые формы, смонтируют поливочный водопровод.



