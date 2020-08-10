В регионе продолжается работа по ликвидации свалок. И вот ещё одна из захламленных территорий была освобождена почти от тысячи кубометров мусора, который был вывезен собственником земли на официальный полигон.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии представители администрации Городищенского района, в хуторе Вертячий ликвидирована свалка отходов, существовавшая там несколько десятилетий. Работы по зачистке территории выполнены за счет собственника земельного участка; на лицензированный полигон ООО «ЭкоМастер» вывезено 993 кубометра отходов.

В Городищенском районе на участках, находящихся в собственности граждан, расположено еще три свалки: две — в р.п. Городище и одна – в Орловке. В соответствии с действующим законодательством работы по зачистке захламленных площадей обязаны провести их владельцы.

Напомним, в ходе мониторинга и визуального обследования, проведенного сотрудниками Облкомприроды совместно с представителями муниципалитетов, на территории Волгоградской области выявлено и внесено в региональный кадастр отходов 580 свалок. Из них 152 захламлены незначительно – на каждой находится не более 60-ти кубометров отходов — они могут быть убраны муниципалитетами самостоятельно. В отношении крупных подобных объектов, на которых накоплено более миллиона тонн отходов, в настоящее время прорабатывается вопрос об их ликвидации с привлечением средств федерального бюджета.

Добавим, что на всех имеющихся свалках отходы размещать запрещено. Муниципалитетам рекомендовано провести опашку границ замусоренной территории, устранить подъездные пути к ним, а также установить необходимые информационные аншлаги об административной ответственности лиц, сбрасывающих отходы на почву.



