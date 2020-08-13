Для жителей Дзержинского района откроют новую ярмарку, которая расположится неподалёку от перекрестка улиц Ангарской и имени Полины Осипенко. Площадь новой ярмарки будет составлять около 300 квадратных метров и будет рассчитана на 60 торговых мест.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на пресс-службу городской администрации, организатор уже завершил расчистку территории. В ходе подготовительных работ с участка вывезено порядка 60 тонн строительного мусора. В ближайшее время на площадке начнется обустройство твердого покрытия и установка торговых рядов.

В соответствии с санитарными требованиями на территории ярмарки будут оборудованы санузлы и места для сбора отходов. Для удобства маломобильных горожан подъезды оснастят пандусами. Рядом с павильонами организатор также обустроит парковку и приведет в порядок прилегающую территорию — здесь планируется создать зону отдыха со скамейками, тротуарами и озеленением. Вся территория, включая место для отдыха, будет отделена от проезжей части ограждением.



