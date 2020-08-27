В регионе корректируют режим работы детских поликлиник. Чтобы сократить время ожидания, и распределить потоки заявителей было решено увеличить время работы педиатров и кабинетов приема.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на облздрав, некоторые поликлиники организуют выдачу справок и в субботу — соответствующее решение руководители учреждений будут принимать исходя из ситуации. Информация о работе медицинских организаций будет размещена на их сайтах.

Напомним, с 1 сентября начнут работу образовательные учреждения Волгоградской области. Как и в предыдущие годы, родителям дошкольников следует позаботиться о получении справки о состоянии здоровья ребенка от педиатра из поликлиники по месту жительства.

Что касается школьников, ее получить обязаны только те ученики, которые выйдут на занятия после болезни, в том числе COVID-19, или бывшие в контакте с заболевшим коронавируснoй инфекцией.



