За отдых в Волгоградской области туристам вернут часть потраченных средств. Регион примет участие в федеральной программе стимулирования внутреннего туризма в виде возврата части стоимости туров по регионам России. Участниками программы станут 13 туристических компаний и 11 гостиниц Волгоградской области.

По информации комитета по развитию туризма Волгоградской области, в нашем регионе гостям предложат туры с посещением памятных мест города-героя Волгограда и природных парков; речные, конные и пешие прогулки – все это и многое другое входит в туры, которые можно приобрести со скидкой в виде кэшбека.

Чтобы стать участником разработанной «Ростуризмом» программы, с 21 по 28 августа необходимо зайти на портал мирпутешествий.рф, выбрать тур или проживание в отеле на срок от четырех ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей и оплатить поездку картой «МИР».

Участвующие в программе туристы получат возврат средств в размере от 5 до 15 тысяч рублей, что составит до 20% от стоимости поездки. При этом путешествие необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы России, по наиболее популярным направлениям поездки будут доступны по кэшбеку с 1 октября до конца года.

Напомним, развитие туризма является одной из перспективных точек роста экономики волгоградского региона.



