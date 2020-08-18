Оперативный штаб региона принял досрочное решение о начале учебного года, а точнее в каком формате школьники и студенты приступят к учебе. По решению оперштаба 1 сентября волгоградские школьники и студенты сядут за парты и приступят к учебе в очном формате, но от традиционных линеек пришлось отказаться.

По данным областной администрации, по решению оперштаба, торжественные построения в учебных заведениях региона проведут раздельно по классам или по параллелям.

В целом первого сентября к занятиям приступят свыше 375 тысяч школьников и студентов Волгоградской области. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности за классами и группами учеников закрепят на постоянной основе учебные помещения, в которых будут проводить занятия; обеспечат каждодневную термометрию, а также обработку помещений. Особое внимание уделят вопросам безопасного использования оборудования, которое устанавливают в образовательных учреждениях для профилактики COVID-19.



