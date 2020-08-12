В Волгограде продолжается строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) на водовыпусках в Волгу. Новая система, охватывающая весь правый берег в городе-миллионнике, возводится в рамках регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» нацпроекта «Экология».

По данным областной администрации, на одном из строящихся объектов, а именного ЛОС № 7 расположенный по улице Гагарина, работы завершены уже на 65%. Тут рабочие завершили монтаж основных конструкций: установку очистки ливневых вод производительностью 200 литров в секунду с глубиной заложения до семи метров от поверхности земли, колодцы, блоки, люки. Сейчас идет монтаж оборудования, обустройство проездов и тротуаров. К концу года начнутся пуско-наладочные работы, все будет готово к сдаче в эксплуатацию. Стоки будут проходить три степени очистки с применением уникального сорбента. В Центральном и Ворошиловском районах будет по четыре таких локальных очистных сооружений, по одному в Советском, Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском, два — в Тракторозаводском.

Строительство 14 локальных очистных сооружений идет в графике, в 2021 году они будут завершены. Это позволит очищать 70 процентов всех ливневых стоков Волгограда. Затем начнется следующий этап, который позволит замкнуть в очистную систему оставшиеся 30% ливневых стоков. Средства на реализацию проекта предусмотрены в полном объеме.



