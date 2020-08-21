Жителей и гостей города приглашают совершить прогулку по самым известным достопримечательностям Красноармейского района Волгограда. Экскурсию-прогулку предлагают в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

По данным пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта», во время экскурсии участники смогут увидеть самые известные достопримечательности Красноармейского района Волгограда.

Пройдя с экскурсоводом по верхней террасе обновленной Севастопольской набережной, участники экскурсии узнают новые факты из истории строительства уникального гидротехнического сооружения – Волго-Донского судоходного канала, увидят его первый шлюз, признанный не только техническим, но и архитектурным наследием. Экскурсанты познакомятся с непростой историей памятника-монумента В.И. Ленину, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса, а также увидят храм, возведенный в честь святого адмирала Федора Ушакова.

Экскурсия проводится по предварительным заявкам в течение рабочего времени музея для групп не более 5 человек.

Более подробная информация и запись по телефонам 67-33-02, 8-927-511-67-49.



