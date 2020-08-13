Сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» поведают виртуальным посетителям «Сказ про Спас», в котором расскажут о яблочном, ореховом и медовом Спасе 2020 года.

По данным пресс-службы музея, в рамках проекта подписчиков ждет история об этих народных праздниках и о традициях, связанных с ними. Виртуальных гостей познакомят с затеями и играми наших предков, а также поделятся с ними кулинарными рецептами. А самой увлекательной частью «Сказа про Спас» станут видеоролики, которые позволят участникам проекта по-настоящему погрузиться в атмосферу этих народных праздников. Вместе с сотрудниками музея-заповедника виртуальные посетители окажутся в русской избе, попадут в старинный дворик, а также отправятся на берег реки, где им расскажут о приметах и обрядах на счастье, богатство и любовь.

«Старая Сарепта» продолжает искать новые форматы работы с виртуальными посетителями, которые будут интересны каждому. Виртуальный проект «Сказ про Спас» будет доступен на всех информационных площадках музея-заповедника с 14 августа.



