Замена инженерных систем муниципального бассейна «Дельфин», входящем в состав муниципальной спортивной школы «Родина», расположенной в Тракторозаводском районе, подходит к завершающий стадии. Специалистами уже была заменена система отопления.

По данным городской администрации, во время работ рабочие установили 28 новых радиаторов отопления в бытовом корпусе, где расположены раздевалки и тренерские. В настоящее время строители занимаются заменой труб водоснабжения, запорной арматуры и установкой двух новых насосов для подачи воды.

Плавательный комплекс «Дельфин» был открыт в 1979 году. В его состав входят два бассейна: для малышей глубиной чуть более метра и 25-метровый бассейн на четыре дорожки для ребят постарше. За все эти годы замена инженерных коммуникаций ни разу не производилась. В спортивном сооружении занимается 400 юных горожан.

Обновление получило еще одно помещение спортивной школы «Родина»: в спортзале для занятий художественной гимнастикой было заменено более 600 квадратных метров кровли. Специалисты восстановили поврежденные участки бетонной стяжки, выполнили гидроизоляцию с обработкой всей поверхности специальным составом, обеспечивающим надежную антикоррозийную защиту, а также уложили два слоя мягкого кровельного покрытия.



