Волгоградские школы готовы принять учеников 1 сентября и начать учебный год в очной форме. Комплексную проверку готовности к 2020-2021 учебному году пришли все образовательные учреждения. В проверке принимали участие специалисты МЧС, МВД, Росгвардии, медучреждений и департамента по образованию. В учреждениях проверяли антитеррористическую защищенность, противопожарную безопасность, соответствие всем санитарным правилам, качество ремонта помещений и наличие актуализированных образовательных программ и современного оборудования в кабинетах. Все школы, лицеи и гимназии города-героя на 100% готовы к новому учебному году.

Как сообщает РИАЦ, летом в муниципальных учреждениях образования шел ремонт: в 48 школах, лицеях и гимназиях поменяли кровли, в 222 организациях, включая детские сады – окна. В здании МОУ СШ №33, расположенном в поселке Аэропорт в Дзержинском районе Волгограда, капитально переоборудован спортзала.

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании дал поручение завершить все запланированные ремонтные работы в зданиях образовательных учреждений и отчитаться об их готовности до 25 августа.

В наступающем учебном году по поручению главы региона с 1 сентября все учащиеся 1-4 классов Волгограда будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Такую задачу в Послании Федеральному собранию в начале 2020 года поставил президент Владимир Путин. 34-й субъект РФ переводит начальную школу на бесплатное питание одним из первых в стране: в регионе с 1 сентября 2019 года горячим за счет облбюджета начали кормить всех первоклашек – опыт обеспечения питанием накоплен за два года.

Учащихся школ, лицеев и гимназий, проживающих в отдаленных поселках и микрорайонах областного центра, к образовательным учреждениям подвозят 8 школьных автобусов. Новый транспорт к началу учебного года получила МОУ «Средняя школа № 25 Кировского района Волгограда», расположенная на острове Сарпинский. Машина для маленьких пассажиров оснащена тахографами, проблесковыми маячками и системой ГЛОНАСС/GPS.

В новом учебном году за парты сядут более 100 тысяч ребят, из них 43 тысячи будут учиться в начальных классах, 48 тысяч — в основной школе, более 9 тысяч – старшеклассники. Планируется, что первый в своей жизни звонок на урок услышат более 10 тысяч малышей.



