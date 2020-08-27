Свои творческие работы на конкурс «Я-путешественник» школьники смогут отправить до 20 сентября. Организаторы конкурса отмечают, что персонажами работ должны быть только природные объекты или явления.

Участниками творческого состязания могут стать школьники средних и старших классов образовательных учреждений и организаций как Палласовского района, так и региона в целом. На конкурс принимаются фотоработы на тему «Пейзаж», «Природные объекты» и сочинения с рассказом о «Моем путешествии…». Жюри из числа сотрудников природного парка готово оценивать как индивидуальные, так и коллективные работы. Особое внимание будет уделено соответствию теме, качеству исполнения и оригинальности сюжета. Перед участниками стоит задача не только полностью раскрыть тему, но и отразить личное отношение к ней. Каждый автор или группа может направить не более трех работ. Вместе с тем организаторы предупреждают: фото-коллажи и изображения, выполненные с помощью компьютера, приниматься не будут.

Цель областного конкурса заключается в приобщении школьников к познанию природы родного края, а также в пропаганде экологической культуры и здорового образа жизни среди подростков и молодежи.

Времени осталось не так много — прием заявок и работ завершится 20 сентября этого года. Фотопейзажи и сочинения следует направлять по адресу: 404256, Волгоградская область, Палласовский район, поселок Эльтон, ул. Пушкина, д. 45/1, офис ГБУ ВО Природный парк «Эльтонский», или в электронном виде на адрес природного парка [email protected] Об условиях участия можно узнать по телефону дирекции 8(84492) 56-0-59.



