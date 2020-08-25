В среду, 26 августа, «Концессии водоснабжения» подключат к центральному водоснабжению новую блочно-модульную котельную (БМК) «Концессий теплоснабжения». Новая БМК обеспечит бесперебойную подачу тепловой энергии на два объекта – школу №91 и многоквартирный дом по ул. Менделеева, 93.

До настоящего времени теплоснабжение школы и жилого дома осуществлялось от стороннего источника тепла, его владелец из-за нерентабельности отказался от снабжения ресурсом потребителей. «Концессии теплоснабжения» взяли на себя обязательство построить современную автоматизированную БМК и тем самым обеспечить стабильную подачу отопления в дом и школу.

В общей сложности «Концессии теплоснабжения» смонтировали около 500 метров новой тепловой сети: участок к школе длиной 40 метров и теплопровод протяженностью 415 метров к жилому дому.

С 09.00 до 20.00 26 августа 2020 г. будет временно приостановлено водоснабжение следующих индивидуальных жилых домов:

— ул. Асланова, дома 30-46

— ул. Менделеева, дома 74-98, 98а, 98б, 100а

На время выполнения работ будет организован подвоз воды. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на главной странице сайта компании investvoda.ru. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» и по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.



