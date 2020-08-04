Уже в ближайшую субботу стартует сезон-2020/21 в российской Премьер-Лиге. А во вторник, 11 августа, в Волгограде состоится один из наиболее любопытных матчей тура. Новичка РПЛ «Ротор» будет экзаменовать действующий чемпион Санкт-Петербургский «Зенит».

Возвращение «Ротора» в РПЛ — настоящее событие не только для любителей футбола из Волгограда, но и болельщиков со стажем во всей России. В 90-е годы прошлого столетия волгоградский клуб был неизменным участником чемпионата страны. Более того, команда была одним из лидеров, билась со «Спартаком» за чемпионство и играла в еврокубках.

В 1993 и 1997 годах «Ротор» добился высшего достижения в своей истории. Клуб становился серебряным призером чемпионата России. В 1996 году волгоградцы пополнили коллекцию наград бронзовой медалью.

Эти успехи позволили «Ротору» сыграть в Кубке УЕФА — предшественнике Лиги Европы. Там пути команды пересекались с «Лацио» и «Манчестер Юнайтед». Матчи с английским грандом и вовсе вошли в золотую историю волгоградцев, ведь они сумели пройти «красных дьяволов»!

Но в «нулевые» годы «Ротор» начал скатываться вниз. В 2004-м волгоградцы заняли последнее место в Премьер-Лиге, после чего потеряли прописку в элитном дивизионе. Возвращения в РПЛ болельщикам команды пришлось ждать целых 16 лет. С 2004 года «Ротор» прозябал в ФНЛ и ПФЛ, перемещаясь между лигами.

Надежду на возвращение в элиту дал чемпионат мира 2018 года в России. Тогда в Волгограде был воздвигнут новый стадион, а власти объявили, что на новых аренах должны играть команды РПЛ. Именно после этого «Ротор» стал постепенно двигаться вверх.

В минувшем сезоне сине-голубые заняли первое место в ФНЛ, завоевав путевку в сильнейший дивизион страны. Ходили слухи о финансовых проблемах клуба, но он все-таки заявился в РПЛ.

Опытных игроков, которые ранее уже выступали на высочайшем уровне, в Волгограде хватает. Плюс в межсезонье из «Оренбурга» в «Ротор» перешел голкипер Александр Довбня. В защите выделяется капитан команды Азат Байрыев, игравший ранее за «Кубань» и «Аланию». Среди полузащитников стоит выделить Евгения Песегова, начинавшего прошлый сезон в «Сочи». А в нападении лидером должен стать Бека Микелтадзе, который так и не приглянулся «Рубину». Безусловно, волгоградцам требуется еще усиление, и почти наверняка до закрытия трансферного окна в команде появятся новые лица.

На посту главного тренера остается Александр Хацкевич. Именно под руководством белорусского специалиста, предыдущим местом работы которого было киевское «Динамо», «Ротор» вышел в РПЛ.

Понятно, что пока перед «Ротором» стоят весьма скромные задачи. Для начала — закрепиться в Премьер-Лиге. Как сообщает издание «Рейтинг Букмекеров», ставки на победу «Ротора» в РПЛ принимаются с коэффициентом 2500 (вероятность примерно 0,0004%). Профессиональные спорщики отводят «Ротору» роль аутсайдера, которому предстоит тяжелый сезон в борьбе за выживание.



