В одной из сельских школ готовится к открытию современный образовательный центр, в котором будут заниматься порядка 150 учеников. Центр цифрового и гуманитарного образовательных профилей «Точка роста» был обустроен в Захаровской средней школе Клетского района. Благодаря центру ученикам будет доступно обучение с использованием современного оборудования. Всего до 2022 года в рамках нацпроекта «Образование» в Волгоградской области будет открыто 236 современных пространств.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, в кабинетах созданы все необходимые условия для организации уроков по технологии, информатике и ОБЖ: в помещениях полностью выполнены внутренние отделочные работы, установлено оборудование. Специалисты приступили к оформлению «Точки роста» — размещению стендов и вывесок. Также в рамках губернаторской программы в школе заменена кровля, установлены новые приборы освещения и оконные блоки.

Открытие центра позволит школьникам, не выезжая в районный центр, готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах. Для подготовки и обучения педагоги и ученики будут использовать многофункциональные центры, инструменты для занятий технологией, 3-D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, тренажеры-манекены для оказания первой помощи, интерактивные комплексы, ноутбоуки, шахматные столы и многое другое.



