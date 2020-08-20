Начиная с 1 сентября в регионе согласно постановлению губернатора возобновляют работу детские сады, кружки, секции и другие организации — с учетом обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

По данным областной администрации, с первого сентября дети смогут вернуться в детские сады, но перед этим родители должны будут получить справку о состоянии здоровья ребенка от педиатра из поликлиники по месту жительства. Также возобновят работу кружки и секции, будет разрешено проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

Вновь будет разрешено посещать негосударственные музеи. Начнут принимать посетителей физкультурно-оздоровительные комплексы и ледовые катки, закрытые плавательные бассейны, функционирующие при физкультурно-спортивных организациях или гостиничных комплексах. Работа иных закрытых бассейнов пока запрещена.

Вместе с этим по-прежнему действует и ряд ограничений. Вновь продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

С 25 августа отвечать за соблюдение масочного режима будут не только пассажиры, но и перевозчики — на них возлагается дополнительная обязанность не допускать обслуживания граждан, игнорирующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).

Продлен запрет на торжественную регистрацию брака в ЗАГСе. Жителей области смогут расписать, но без гостей и церемонии. Также продлевается запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. По-прежнему останутся закрытыми для посещения ночные клубы, театры, кинотеатры. Приостановлено посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Продлевается запрет и на курение кальянов на предприятиях общепита. Также продолжает действовать запрет на оказание ряда услуг и работу объектов розничной торговли.



