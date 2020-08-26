В пригородных поездах и городских электричках с 1 сентября для школьников и студентов начинает действовать льготный проезд. Льготы будут действовать по 15 июня 2021 года включительно.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, воспользоваться льготной скидкой в 50% смогут волгоградские студенты и школьники. Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие право на льготу. Школьникам – справку с места учёбы с печатью, студентам – студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2020/2021 учебный год.

Напомним, что в настоящее время стоимость льготного проезда для студентов и школьников в пределах одной зоны составит 10 рублей. Единый городской тариф — 20 рублей.



