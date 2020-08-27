Все школы региона начнут учебный год по новым правилам работы. Ученикам и учителям придется привыкнуть к новым реалиям и вливаться в учебный процесс строго соблюдая санитарно-эпидемиологические требования в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора, администрациями общеобразовательных организаций организуются мероприятия разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса (персонал, родители (законные представители), обучающиеся):

— о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

— об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий обучения.

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 по поручению Президента Российской Федерации Роспотребнадзором совместно с Минпросвещения России разработаны и утверждены санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которые устанавливают требования к особому режиму работы в том числе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом, в условиях возобновления работы образовательных организаций включают в себя:

— уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального органа Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса;

— проведение генеральной уборки перед открытием организаций;

— организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе;

— усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);

— создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);

— использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков;

— закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;

— организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся;

— запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей).

Соблюдение требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 было отработано в ходе мониторинга подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории субъектов Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации.

Обращаем внимание, что в отношении общеобразовательных организаций санитарно-эпидемиологические требования установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в соответствии с которыми при организации фронтальных форм занятий количество детей в помещении должно определяться из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося; при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий количество детей в помещении должно определяться из расчета не менее 3,5 кв. м на 1 обучающегося.

Учебные занятия следует начинать не ранее 8.00. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.

С учетом требований пункта 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 полагаем целесообразным организовать проведение курсов внеурочной деятельности в периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.



