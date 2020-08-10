Напомним, что всероссийские проверочные работы (ВПР) в конце учебного года 2019-2020 не проводились в связи с снитарно-эпидемеологической обстановкой. Ситуация скорректировала учебные планы и школьники были вынуждены перейти на дистанционное обучение, но от проведения ВПР не отказались сроки просто были сдвинуты на начало нового учебного года.

По данным Рособрнадзора, новые сроки проведения ВПР уже утверждены. Новое расписание утверждено приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. ВПР пройдут для учащихся 5-9 классов по программе предыдущего года обучения с 14 сентября по 12 октября.

Школы могут сами составить график проведения проверочных работ в рамках данного интервала. Для 5-8 классов проверочные работы являются обязательными, в 9 классах ВПР проводится в режиме апробации по решению школы. Варианты контрольных измерительных материалов формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР.

В проведении ВПР в 2020 году должны были участвовать более шести миллионов школьников 4-8 и 10-11 классов. В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения. В 4-8 классах проверочные работы весной проведены не были, теперь они пройдут в начале учебного года для учащихся, перешедших в 5-9 классы.



