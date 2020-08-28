Обновление региональных домов культуры ведется полным ходом. Так, в городе Петров Вал Камышинского района рабочие уже приступили к ремонту помещений на втором этаже. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Всего в текущем году по данной программе в регионе ремонтируют восемь домов культуры.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в ДК Камышинского района уже завершён ремонт кинозала и холла, смонтированы автоматические пожарная и охранная сигнализации, рольставни, система видеонаблюдения. В настоящий момент идет отделка помещений второго этажа, также приводятся в порядок санузлы, кровля и фасад. Для учреждения закуплено современное музыкальное оборудование, новые кресла для зрительного зала. Планируется, что обновленный ДК в Петров Вале откроется в октябре 2020 года.

Напомним, в 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» ремонт и модернизация материально-технической базы ДК проходят в восьми муниципальных образованиях региона. Работы идут в Центре культуры и досуга Быковского городского поселения, в Даниловском районном доме культуры, Доме культуры городского поселения Петров Вал Камышинского района, Центре досуга и народного творчества «Карагод» Клетского района, Кумылженском межпоселенческом культурно-досуговом центре, Дворце культуры «Октябрь» Ленинского района, Центре культуры и искусства Новоаннинского района и городском дворце культуры во Фролове. Каждое учреждение на эти цели получило по 20 миллионов рублей из областного бюджета.



