Сразу несколько региональных поликлиник были открыты после проведения капитального ремонта. Обновление получили медицинские учреждения Серафимовичского и Урюпинского районов. Ремонт детских поликлиник выполнен по региональному проекту «Развитие системы детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

По информации облздрава, подрядные организации завершили комплекс ремонтных работ сразу в двух детских отделениях районных больниц. В результате созданы комфортные зоны пребывания в холлах, игровые для детей, кабинеты неотложной помощи. Действуют открытые регистратуры, инфоматы и электронные табло, системы навигации по поликлиникам. Для родителей самых маленьких пациентов на прилегающей территории подготовлены крытые места для колясок.

Также для обновленных ЦРБ закуплены гибкий видеогастроскоп, аппарат для высокочастотной магнитотерапии, компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких, оборудование для малых операционных, диагностическая техника для кабинетов офтальмолога и отоларинголога, УЗИ-аппараты экспертного класса и другие. Всего в детские поликлиники региона до конца года поступит 229 единиц медтехники.



