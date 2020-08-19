В теплицах региона с начала текущего года было собрано 48,3 тысячи тонн — это на 29,8 тысячи тонн или на 62% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Увеличению объема производства овощей закрытого грунта способствует реализация инвестиционных проектов, государственная поддержка отрасли.

По данным областной администрации, основными волгоградскими производителями овощей закрытого грунта являются ООО «Агрокомплекс «Волжский», ООО «Овощевод», СПК «Тепличный», ГУП ВОСХП «Заря». Так, ООО «Овощевод» реализует проект поэтапного строительства высокотехнологичных теплиц четвертого поколения площадью 95 гектаров. Передовые технологии позволяют наладить круглогодичный сбор овощей, сократить сроки созревания плодов. Предприятие расширило ассортимент продукции: если раньше здесь выращивали огурцы, то теперь 30% занимают томаты. Также крупный инвестпроект по строительству комплекса площадью 23,5 гектара реализует ООО «Агрокомплекс «Волжский». Первая очередь теплиц с ультраклиматической установкой пятого поколения ориентирована на выращивание томатов. Благодаря реализации данных инвестпроектов за последние пять лет площадь теплиц в регионе выросла на 67 гектаров, почти в 2,5 раза — с 48 до 115 гектаров. Значительно — с 20 до 70 килограммов и выше — увеличилась урожайность с одного квадратного метра. Все это позволило нарастить годовое производство тепличных овощей до 71,3 тысячи тонн (для сравнения в 2013 году в регионе собрали всего 22,5 тысячи тонн овощей закрытого грунта).

Строительство высокотехнологичных теплиц с господдержкой позволило выйти на круглогодичное обеспечение жителей Волгоградской области местными овощами. За время реализации инвестпроектов предприятиям региона государством направлено субсидий на сумму почти 1,7 миллиарда рублей, в том числе 189,6 миллиона рублей в 2020-м году; предоставлена возможность привлечь льготные кредиты.



