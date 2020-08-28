За текущий год регион значительно увеличил объём экспорта молочной продукции. За период с января по июль объем поставок вырос до 200 тысяч долларов. Отметим, за весь 2019 год на экспорт из Волгоградской области было отправлено молочной продукции на сумму всего 12 тысяч долларов.

Как сообщают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, одним из лидеров в работе по наращиванию экспорта молочной продукции является ОАО «Еланский сыродельный комбинат». Предприятие отгружает сухие сыворотку, молоко и сливки в Республику Казахстан — на сегодня объемы поставок в эту страну достигают 930 тонн. Предприятие уже прошло аккредитацию для выхода на рынки других государств Таможенного союза, а также Китая и Узбекистана. АО «Маслодельно-сыродельный комбинат «Михайловский», ООО «Любимый город» также готовы наращивать экспорт своей продукции, в настоящее время они развивают связи с зарубежными партнерами.



