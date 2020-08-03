Аграрии региона перевыполнили план по обеспечению продовольственной безопасности страны. С полей региона собрано более 4,5 миллиона тонн зерна.

По данным пресс-службы областной администрации, вместо 4,1 миллиона тонн зерна было собрано свыше 4,5 миллиона тонн. Несмотря на сложные условия, зерно отменного качества. Убрано 85% полей, еще 15% предстоит убрать — это 300 тысяч гектаров.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, средняя урожайность составляет порядка 27 центнеров с гектара, что на четыре ц/га выше прошлогоднего результата на аналогичную дату. Лидерами по намолоту являются сельхозтоваропроизводители Октябрьского района с показателем 280 тысяч тонн зерна. Аграрии Котельниковского района собрали 246 тысяч тонн, Еланского района — 240 тысяч тонн. Стоит отметить, что в Еланском районе самый высокий в регионе показатель урожайности — в среднем здесь с гектара получают 40,1 центнера зерна.

В этом году собран урожай отличного качества — около 90% намолота относится к продовольственному зерну, в том числе 70% является высококлассной пшеницей третьего класса. Этому способствует внедрение в хозяйствах региона современных технологий, грамотное проведение всех агротехнических мероприятий. Для выполнения поставленных задач аграрии обеспечены всем необходимым. Оперативно все возникающие вопросы решает областной штаб, который координирует уборочную кампанию в круглосуточном режиме.

Добавим, Волгоградская область входит в десятку ведущих аграрных регионов Российской Федерации — в последние годы среднегодовой объем производства зерна стабильно превышает отметку в четыре миллиона тонн. Создан высокий уровень обеспеченности объектами хранения и переработки зерна: в регионе расположены 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий с потенциалом единовременного хранения около четырех миллионов тонн. Еще порядка 2,5 миллиона тонн зерновых урожая-2020 готовы принять склады сельскохозяйственных товаропроизводителей. Системная работа продолжается в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».



