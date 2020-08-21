В регионе временно меняется расписание некоторых пригородных поездов. Это связанно с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне Мариновка – Прудбой в Волгоградской области.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», с 24 по 27 августа частично изменится расписание следующих пригородных поездов:

— № 6601 Волгоград-1 – Донская отправлением со ст. Волгоград-1 в 18:21, прибытием на конечную ст. Донская в 20:14 (на 17 минут раньше);

— № 6614 Чернышков – Волгоград-1 отправлением со ст. Чернышков в 15:15 (на 6 минут раньше), прибытием на ст. Волгоград-1 в 19:46;

— № 6616 Суровикино – Волгоград-1 отправлением со ст. Волгоград-1 в 13:07 (на 3 минуты раньше), прибытием на ст. Волгоград-1 в 16:38;

— № 6621 Волгоград-1 – Суровикино отправлением со ст. Волгоград-1 в 20:07, прибытием на ст. Суровикино в 23:40 (на 3 минуты позже);

— № 6675 Волгоград-1 – Кривомузгинский отправлением со ст. Волгоград-1 в 16:46, прибытием на ст. Кривомузгинский в 18:24 (на 3 минуты позже);

— № 6676 Кривомузгинский – Волгоград-1 отправлением со ст. Кривомузгинский в 19:55 (на 3 минуты раньше), прибытием на ст. Волгоград-1 в 21:15.

С 25 по 27 августа измененным расписанием проследуют следующие пригородные поезда:

— № 6602 Донская – Волгоград-1 отправлением со ст. Донская в 5:50 (на 13 минут раньше), прибытием на ст. Волгоград-1 в 7:48 (на 3 минуты раньше);

— № 6613 Волгоград-1 – Чернышков отправлением со ст. Волгоград-1 в 08:43, прибытием на ст. Чернышков в 13:19 (на 1 минуту раньше);

— № 6615 Волгоград-1 – Суровикино отправлением со ст. Волгоград-1 в 06:47, прибытием на ст. Суровикино в 10:12 (на 3 минуты позже);

— № 6622 Суровикино – Волгоград-1 отправлением со ст. Суровикино в 4:44 (на 4 минуты позже), прибытием на ст. Волгоград-1 в 8:26 (на 4 минуты позже).



