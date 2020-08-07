На территории природных парков региона будут проходить съемки популярной передачи «Поедем, поедим!», выходящей в эфире телеканала НТВ. Передача будет сниматься в природных парков «Щербаковский» и «Эльтонский».

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в середине августа ожидается приезд авторов передачи «Поедем, поедим!» во главе с ее бессменным ведущим. Джона Уоррена называют самым русским англичанином. Большую часть своей жизни он посвятил России и знакомству с самыми отдаленными уголками нашей страны. Гости прибудут сначала в Камышинский район. Главным предметом их профессионального интереса станет уникальный природный комплекс Столбичи – феноменальное творение природы на Нижней Волге из десяти огромных колонн высотой до 100 метров. Самый экзотичный обрыв напоминает мощную крепостную стену с башнями. Увидеть Столбичи возможно только с воды либо с высоты птичьего полета.

Вторую остановку телетуристы сделают в природном парке «Эльтонский». Думается, что, кроме знаменитого соленого, розового на закате озера Эльтон, неподдельный интерес и восхищение московских гостей вызовут живущие здесь люди, бережно сохраняющие свои обычаи и традиции, в том числе кулинарные.



