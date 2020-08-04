Прогуляться и увидеть красоту природных парков региона можно как в реальном режиме, так и в виртуальном. В связи с действующей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе сотрудники природных парков разработали для посетителей различные форматы экскурсий. Туристам предлагают реальные и виртуальные встречи с уникальными природными объектами.

Группа пенсионеров «Хранители трав» из числа участников проекта «Семейные традиции оздоровления» посетила на минувшей неделе природный парк «Усть-Медведицкий». Это была уже вторая встреча экологов с победителями конкурса «Серебряный возраст». На этот раз волгоградцы привезли с собой внуков, многие из которых впервые отправились в поход. Двухдневной программой был запланирован сплав на байдарках по реке Дон с остановкой на зелёной стоянке «Ярская коса». Здесь туристам выпала уникальная возможность искупаться одновременно в водах двух рек Медведицы и Дона. Утром следующего дня в сопровождении сотрудника парка экскурсанты отправились знакомиться с главными достопримечательностями природного парка — горой «Пирамидой», родником «Кукушкин яр», смотровой площадкой «Орёл». И это еще не все. В ковыльной степи и в междуречье Медведицы и Протоки они собрали лекарственные травы — душицу, чабрец остепнённый, чабрец Палласа, чабрец Маршалла; увидели, как растёт цинерария — краснокнижный вид лишайника, а на обратном пути еще и навели порядок на берегу реки Протоки близ хутора Ново-Александровский в Серафимовичском районе. По словам туристов, это была волшебная и самая запоминающаяся поездка в рамках проекта.

Добавим, что в парках соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические требования: от обработки салонов автобусов антисептиками, территорий зеленых стоянок — от клещей до измерения температуры тела отдыхающих, соблюдения социальной дистанции и дезинфекции выдаваемого туристического снаряжения после использования.

А вот сотрудники природного парка «Эльтонский» используют виртуальный формат общения с любителями природы – они проводят уроки, которые рассчитаны на различные целевые группы: воспитанников детских садов, учащихся образовательных учреждений и взрослых жителей Палласовского района. Для слушателей была подготовлена виртуальная экскурсия, во время которой они смогли познакомиться с крупнейшим в Европе соленым озером Эльтон, одним из самых интересных природных объектов не только Волгоградской области, но и Нижнего Поволжья. Прослушав такой урок, человек одновременно узнает об истории края, о местных традициях и обычаях, о лечебных свойствах рапы и грязи, в несколько раз превышающих эффективность грязей знаменитого Мёртвого моря. Сотрудники парка утверждают: невозможно не удивляться красоте озера Эльтон. Вот оно полноводное, как море или белоснежное и искрящееся от соли, а вот уже и золотисто-малиновое на закате. Манит людей сюда не только возможность поправить здоровье, но, прежде всего, тишина бескрайних просторов и воздух, насыщенный ароматами степных растений.

Отметим, что с начала открытия туристического сезона в этом году природные парки посетили около 20 тысяч человек. География гостей самая разнообразная: Московская, Саратовская, Ижевская, Калужская, Воронежская, Ростовская, Астраханская, Ленинградская и Волгоградская область.



