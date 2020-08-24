Жителей и гостей региона приглашают совершить пешие и водные походы по заповедным местам региона. Сотрудники природных парков предлагают разнообразные маршруты по живописным уголкам как для новичков, так и для бывалых любителей активного отдыха.

По данным комитета читается, что водные походы под силу только профессионалам. Сплав на байдарках по реке Хопёр покажет, что это совсем не так. В природном парке «Нижнехоперский» действуют байдарочные маршруты на любой вкус. Если вы хотите на один-два дня вырваться из городской суеты и вдохновиться природой, выбирайте туры выходного дня. Тем, кто предпочитает походы по суше, здесь предложат многочасовое путешествие. Перед его стартом все участники проходят обязательный инструктаж.

Для групп от двух до восьми человек природный парк «Донской» также готов предложить сплавы на байдарках по Дону. Продолжительность и сложность водного маршрута составляется индивидуально, в зависимости от подготовки туристов. Участники сплава обязательно экипируются спасательными жилетами.

Несмотря на то, что карантин туристам нарушил планы, не стоит унывать! Экологи советуют снарядиться палаткой, спальными мешками и насладиться закатами у костра. Для гостей природных парков функционируют оборудованные зеленые стоянки. Здесь можно разбить палаточный лагерь и по-настоящему отдохнуть душой и телом.

Телефоны для связи с дирекциями природных парков можно найти, пройдя по ссылке.



