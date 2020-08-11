Согласно решению Правительства РФ, с 1 июля 2020 года для юридических лиц изменен порядок расчета платы за услуги водоотведения. Предприятия будут платить по тарифу с дополнительными коэффициентами, новые начисления появятся в платежных документах за июль. Изменения не распространяется на частные жилые домовладения и многоквартирные дома.

Изменения в оплате регламентированы постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».

Оплата с дополнительными коэффициентами будет использована для нейтрализации негативных факторов, оказываемых предприятиями на сети водоотведения. Сброс загрязняющих веществ снижает срок эксплуатации трубопроводов канализации: жиры провоцируют образование сложных засоров, а токсичные вещества разрушают материал инженерных сетей.

Для объектов со среднесуточным объемом сбрасываемых сточных вод менее 30 м3 введен упрощённый порядок расчета платы с применением постоянных коэффициентов компенсации 0,5 и 2:

— коэффициент компенсации 0,5 применяется в единой формуле для определения платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, независимо от вида деятельности и наличия непосредственного подключения к централизованным канализационным сетям;

— коэффициент компенсации 2 применяется для расчетов платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов, при наличии любого из условий в отношении объектов абонентов:

с определенными видами экономической деятельности, в том числе без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц;

расположенных в пристроенном нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного выпуска в централизованную систему водоснабжения;

у которых отсутствует контрольный канализационный колодец, что не позволяет произвести отбор проб отдельно от сточных вод иных абонентов;

которые сбрасывают сточные воды посредством сооружений и устройств, не подключенных к ЦСВ (септик).

Расчет платы с применением коэффициентов 0,5 и 2 не распространяется на частные жилые домовладения и многоквартирные дома.



