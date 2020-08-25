В регионе презентовали мобильный комплекс «Лаборатория безопасности», который предназначен обучать детей правилам поведения на дорогах. Комплекс представляет собой специализированный автобус оснащенный современным оборудованием для проведения профилактических занятий с детьми. Планируется, что он посетит даже самые отдаленные населенные пункты области.

Как сообщают в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, мобильный автогородок включает в себя более 70 единиц оборудования, которое позволяют моделировать дорожные ситуации, максимально приближенные к реальным. Занятия будут проводиться с использованием велосипедов, самокатов, конусов, демонстрационных стендов, столов-макетов, элементов улично-дорожной сети, а также моделей остановки и автобуса. Также на базе автомобиля демонстрируется применение детских удерживающих устройств. На примере самого микроавтобуса «Лаборатория безопасности» будут отрабатываться упражнения, демонстрирующие зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства.

фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области фото с официального портала администрации Волгоградской области

Отметим, центр открывается в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков, на базе Волгоградской станции детского и юношеского туризма и экскурсий. Уже подготовлен педагогический состав, который будет проводить обучение детей, родителей и педагогов. С 2017 по 2019 годы программа охватила 39 регионов России. В 2020-2021 годах центры откроются еще в 46 регионах России.



