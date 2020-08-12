«Концессии теплоснабжения» завершили работы по замене первого участка тепловой сети на ул. Козловской в Ворошиловском районе и восстановили дорожное полотно. Сейчас проезжая часть от дома №3 до дома №5 по ул. Козловская полностью обновлена и открыта для движения транспорта.

В ходе реконструкции компания заменила свыше 200 метров ветхого трубопровода. Работа проводилась в рамках инвестиционной программы компании. Кроме того, компания приступила к работам на втором участке теплотрассы на пересечении ул. Козловской с ул. Академической, там «Концессии теплоснабжения» заменят еще порядка 200 метров тепловой магистрали диаметром 500 мм. Обновление первого участка сети по ул. Козловской позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в многоквартирные дома и социальные объекты по ул. Калинина, Канунникова, Пугачевской и Козловской.

Напомним, в декабре 2019 года на теплотрассе по ул. Козловской специалисты ликвидировали несколько порывов, вызванных критическим состоянием трубопроводов. Для ликвидации порывов каждый раз приходилось производить разрытия и нарушать асфальтобетонное покрытие дороги. Такое состояние сети сказывалось на качестве коммунальных услуг и надежности всей инженерной системы района, кроме того, постоянные аварийные разрытия доставляли неудобства местным жителям и автомобилистам. По результатам отопительного сезона 201-2020 гг. принято решение внести корректировку в инвестпрограмму, включив выполнение работ на ул. Козловская в приоритетном порядке.

Работы по обновлению тепловых сетей проводятся во всех районах Волгограда. В процессе подготовки к осенне-зимнему сезону с начала 2020 года компания обновила более 15 километров тепловых сетей разного диаметра.



