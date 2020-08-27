Временное отключение газоснабжения ждёт некоторых жителей Кировского района. Поставка газа будет приостановлена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 9 сентября с 10:00 до 17:00 будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Кировском районе Волгограда по следующим адресам:

— ул. Кирова, 143, 145, 151.

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

44-04-21, 44-06-80. (абонентский отдел Кировского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).



