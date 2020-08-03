В этом году участниками летних профильных смен в оздоровительных учреждения региона станут около пяти тысяч детей Волгоградской области. В связи с действующей санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории области, смена будет лишь одна и продлиться она 21 день. Наполняемость отрядов составит не более 50% от проектной мощности. Всего в регионе детей примут 16 лагерей, которые будут работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Окончательное решение об открытии детского оздоровительного учреждения принимает оперштаб муниципалитета.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, программы смен в первую очередь рассчитаны на проведение большого количества мероприятий на открытом воздухе (с учетом погодных условий): вожатые подготовили внутриотрядные соревнования, квесты, концерты, игры и мастер-классы.

При этом исключены все массовые общелагерные встречи, в том числе родительские дни. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, заезд всех участников в загородные оздоровительные учреждения осуществляется одномоментно. Предварительно организаторы проходят обязательное тестирование на COVID-19. На период работы смены работникам запрещается выезжать за пределы территории

Также в лагерях созданы условия для соблюдения социальной дистанции, на входе в здания установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, в помещениях будет проходить регулярная дезинфекция. Разработана специальная логистика для посещения столовой: каждый отряд будет питаться строго в назначенное время, чтобы не пересекаться с другими детьми.

На протяжении всей смены два раза в день будет проходить обязательная бесконтактная термометрия участников смены. На базе каждого учреждения организовано круглосуточное дежурство медработников.



