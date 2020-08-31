«Концессии водоснабжения» завершают строительство канализационного коллектора в поселке Тир Краснооктябрьского района. Централизованная сеть водоотведения даст развитие инфраструктуре посёлка, а также улучшит экологическую ситуацию района благодаря ликвидации сброса стоков в Банный овраг.

В посёлке Тир полностью отсутствовало централизованное водоотведение. Часть собственников домов, не желая оплачивать услуги вывоза хозяйственно-бытовых стоков, выводили их либо в сети ливневой канализации, либо в Банный овраг. Вода в естественном водоеме помутнела, а сам овраг оброс мусором, его дренажные и ливневые воды по заглубленному коллектору без очистки выходили в Волгу, а потребители регулярно получали представления от районной прокуратуры и Росприроднадзора.

Учитывая высокую социальную и экологическую значимость проблемы, «Концессии водоснабжения» внесли изменения в инвестиционную программу, включив в нее строительство канализационных сетей в поселке Тир. К централизованным системам водоотведения будут подключены 98 частных домовладений, расположенных по ул. Черноярская, пер. Транспортный, ул. Обороны Севастополя, и ул. Волочаевская, что позволит ликвидировать сброс неочищенных сточных вод на рельеф.

На сегодняшний день подрядная организация проложила 2,3 км канализационного коллектора диаметром от 160 до 300 мм, общая протяженность трубопровода составит около 2,5 км. Для удобного доступа к коммуникациям рабочие смонтируют 93 канализационных колодца, 85 колодцев уже установлены. Общая стоимость строительства составляет более 21 миллиона рублей.



