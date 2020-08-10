Жители нескольких улиц в Ворошиловском районе на день останутся без газа. Временное отключение газоснабжения связанно с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 20 августа 2020г. с 8:30 до 17:30 будет временно приостановлена поставка газа потребителям Ворошиловского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. С.Филиппова, 117;

ул. Гродненская, 68А;

ул. Валдайская, 185, 196А;

ул. Максимовский разъезд, 117, 127, 133, 135, 137, 154, 159, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 170А, 173, 181, 182, 183, 192, 198А, 203, 203А, 216, 217, 220, 227, 228, 228А, 228Б, 230, 238, 241А, 244, 258А, 259, 260, 260А, 261, 264А, 269, 269А, 270, 270А, 276, 276А, 278, 281, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 296А, 298, 299, 301, 302, 304, 313, 318, 320, 322, 142 (ООО «Прадо»).

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Ворошиловского, Советского районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).



