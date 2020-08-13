Жители нескольких улиц Ворошиловского района на день останутся без газа. Временное отключение газа связано с проведением плановых ремонтных работ.

По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 26 августа 2020 с 8:30 до 17:30 будет временно приостановлена поставка газа потребителям Ворошиловского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Ардатовская, 2/1;

ул. Комитетская, 5;

ул. Буханцева, 50, 52.

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Ворошиловского, Советского районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).



