В августе волгоградцы смогут увидеть, кто из их соседей является злостным неплательщиком: на двери должников наклеят яркие стикеры. Если вы увидели такие наклейки, знайте: ваши соседи – те самые недобросовестные абоненты, которые потребляют ресурс, не оплачивая его, они фактически живут за чужой счет. Несмотря на долги за услуги ЖКХ, по коттеджам можно заметить, что неплательщики далеко не бедствуют.

фото предоставлено ООО «Концессии водоснабжения» фото предоставлено ООО «Концессии водоснабжения» фото предоставлено ООО «Концессии водоснабжения» фото предоставлено ООО «Концессии водоснабжения»

Стоимость одного кубометра очищенной питьевой воды составляет всего 24 рубля 36 копеек. Сравним стоимость тонны воды со стоимостью бутылки питьевой воды емкостью 1,5 л в магазинах. Даже со скидками по акции одна полуторалитровая бутылка воды будет стоить дороже целой тонны воды из крана. Однако у нормального человека не возникает желания взять ее бесплатно, ведь это будет квалифицировано как кража. Почему те же самые люди часто разрешают себе бесплатно пользоваться питьевой водой из крана?

Как и вода в бутылке, питьевая вода в кране не появляется сама собой, это – результат сложного многоступенчатого производства. Водопроводно-канализационное хозяйство нуждается в ежедневном обслуживании: в ремонте и промывке труб, в закупке расходных материалов, в специализированном оборудовании и электроэнергии, на которой работает это оборудование. Вода из Волги сама себя не очистит и до крана не доставит: производство чистой воды – это труд тысяч людей, которым нужно платить зарплату. Чтобы город всегда был снабжен ресурсом, рабочие трудятся в любое время суток, при любой погоде, зачастую — в тяжелых условиях. Эти люди имеют такое же право на своевременную и достойную оплату своей работы, как и любой горожанин. Но для этого результат их труда – чистая питьевая вода – должен быть своевременно оплачен потребителями.

Проблема дебиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями носит системный характер. Ежедневно обеспечивая горожан услугами водоснабжения и канализации, коммунальщики не могут годами ждать оплату за свою работу. Формирование четкой позиции общества по отношению к неплательщикам жизненно важных ресурсов может сдвинуть эту огромную проблему с мертвой точки.

«Концессии водоснабжения» напоминают, что, несмотря на отмену пени, плата за жилищно-коммунальные услуги остается обязанностью, установленной законом. Платить добровольно и вовремя намного выгоднее, чем копить долги.



