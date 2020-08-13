В рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала Волгограда был обновлен бизнес-зал, дизайн-проект которого разрабатывался с учётом исторического интерьера здания, являющегося памятником архитектуры XX века.

По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, во время ремонта бизнес-зал получил современный облик и оборудование, он расположен на первом этаже левого крыла вокзального комплекса, Во всех зонах установлены телевизоры и электронные табло с расписанием движения поездов, а зона отдыха обзавелась мягкими диванами с тумбами, где имеются разъёмы для подзарядки гаджетов.

Для проведения деловых встреч предусмотрена переговорная комната. В отдельной гардеробной посетители могут разместить личные вещей, багаж или верхнюю одежду. Также к услугам гостей – душевая и санитарно-гигиенические комнаты. В них созданы необходимые удобства для маломобильных граждан и матерей с младенцами.

Для детей действует игровая зона. Для ребят младшего возраста предусмотрены раскраски, карандаши и игрушки. Для подростков – телевизор и игровая приставка.

В отдельном помещении оборудована зона питания, работающая по системе «шведский стол». В ней представлены горячие блюда, закуски и напитки на выбор. Бизнес-зал работает круглосуточно.

фото Приволжской железной дороги фото Приволжской железной дороги

***

Напомним, в начале 2020 года на территории волгоградского железнодорожного вокзала был открыт зал категории комфорт. В нём есть лаундж-зона с мягкими диванами, боксами для хранения вещей, местами для работы за ноутбуками. Кроме того, в помещении предусмотрена возможность подключения к Wi-Fi, а также получения бесплатных напитков и снековой продукции.



