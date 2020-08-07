В Дзержинском районе стартовали работы по оборудованию трамвайного переезда на улице Ангарской. Работы ведутся в порядка 100 метрах от остановки «Областная больница» в сторону улицы Рокоссовского. Организация дополнительного автомобильного проезда через пути электротранспорта позволит вдвое повысить транспортную доступность расположенных за трамвайным полотном детского сада №380 и жилых домов. Оборудование нового переезда проводится в комплексе с работами по благоустройству общественного пространства на улице Ангарской.

По данным городской администрации, во время работ специалисты будет заменено порядка 50 метров рельсошпальной решетки. Предприятие задействует специальную грузовую технику, в том числе вагон-дозатор, использующийся для автоматической засыпки щебня в межрельсовое пространство, и вагон-рельсотранспортер, который доставит к месту работ рельсы и шпалы.

Перекладка участка трамвайного полотна будет производиться только в ночное время — с 23:00 до 5:00, чтобы обеспечить движение трамвайных поездов в прежнем режиме. На завершающем этапе реконструкции дорожные службы уложат в межрельсовом пространстве и на прилегающих подъездах асфальтовое покрытие. По завершению работ для семей воспитанников детского сада и жителей близлежащего жилого массива, расположенного за трамвайным полотном, будут действовать сразу два трамвайных переезда, что позволит вдвое увеличить пропускную способность участка пути и значительно уменьшить возможность образования заторов в часы пик.

Ранее, напомним, учитывая многочисленные запросы сотрудников медицинского учреждения, муниципалитетом было принято решение переоборудовать существующий переезд через трамвайные пути напротив центрального входа для удобного проезда карет скорой медицинской помощи. Сейчас медтранспорт, чтобы попасть на территорию больницы, объезжает учреждение со стороны нового жилого комплекса в общем потоке машин. Обустройство отдельного переезда позволит оперативнее доставлять пациентов для оказания медицинской помощи.

Одновременно приводится в порядок общественное пространство вдоль улицы Ангарской — строителями выполнена уже половина запланированного объема работ. На территории до центрального входа в больничный комплекс обновлено 1000 кв. м тротуарной плитки, на проезжей части подъездной дороги уложено свыше 1000 кв. м покрытия. Как и на всех общественных пространствах, которые муниципалитет благоустраивает в последние годы, здесь предусмотрено создание условий для комфортного передвижения пациентов с ограниченными возможностями и мам с детскими колясками.

В ближайшее время подрядная организация приступит ко второму этапу благоустройства – строителям предстоит обновить участок вдоль проезжей части по улице Ангарской до пересечения с ул. Печерской. Здесь обустроят парковочные места и также уложат тротуарную дорожку вдоль трамвайной линии.

На завершающем этапе рабочие расставят на территории 42 скамейки и урны, уложат газон и в дополнение к существующим высадят порядка 150 растений, среди которых 1,5-метровые сербские ели и 4-метровые ивы. На остановке общественного транспорта «Областная больница» будет установлен новый павильон, а между трамвайной линией и пешеходной частью – ограждение. Подход от центрального входа к трамвайной остановке также будет адаптирован для передвижения на коляске.



