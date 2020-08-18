Несколько улиц Советского района на день останутся без газа. По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связанно с проведением плановых ремонтных работ.

Поставка газа будет прекращена на время выполнения газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения 31 августа 2020г. с 8:30 до 17:30 будет потребителям Советского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Геологическая, 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 11Г.12, 16, 17, 17Б, 17Д, 18, 19, 21, 29Б;

ул. Бирская, 4;

ул. Юная, 1-10;

пер. Мостового, 1-7, 9, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 27;

ул. Вольная, 1-11, 14, 15А;

ул. Мостового, 3, 5, 7.

Во избежание несчастных случаев, убедительная просьба не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Ворошиловского и Советского районов),

34-04-34 («Контакт-центр»).



