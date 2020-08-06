Традиционный «День поля «ВолгоградАГРО» в Новоаннинском районе в этом году состоится 6 августа в новом формате агропромышленной ярмарки. При проведении мероприятия будут соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

В Волгоградской области пройдет агропромышленная ярмарка

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, на площадке будет представлена уборочная, почвообрабатывающая и посевная техника, новинки растениеводства и агротехнологий. В полевых условиях состоится демонстрационный показ возможностей современных сельхозмашин, также участникам мероприятия предложат осмотр опытного поля с посевами подсолнечника и кукурузы.

В этом году волгоградские аграрии получили отличный урожай — страда еще идет, но уже собрано более 4,5 миллиона тонн зерна хорошего качества. Современный парк сельхозмашин, внедрение передовых технологий позволят заложить хорошую основу для будущих урожаев, сохранить лидерские позиции региона в сфере АПК. В частности, ярмарка станет площадкой для заключения договоров поставок по лизингу новой техники и сопутствующего оборудования.

Напомним, актуальные вопросы проведения уборочной кампании, подготовки к осеннему севу, внедрения передового опыта ранее были рассмотрены на выездном заседании совета по развитию сельских территорий и АПК в Октябрьском районе.



