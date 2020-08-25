Специально для болельщиков в день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград Арена» назначается дополнительная городская электричка. Дополнительная электричка добавлена в расписание на 26 августа.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, для перевозки футбольных болельщиков на 26 августа в Волгограде назначена дополнительная городская электричка № 6329 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 21:50, отправление с о.п. Мамаев Курган в 22:00, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка 23:00.

В тот же вечер дополнительную остановку на о.п. Мамаев Курган будет делать электропоезд № 6712/6711 Шпалопропитка – Аэропорт. Отправление со ст. Шпалопропитка в 17:50, прибытие на о.п. Мамаев Курган в 18:48, прибытие на о.п. Аэропорт в 19:15.



