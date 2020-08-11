Начиная с 15 августа для посетителей вновь открывает свои двери единственный в стране Музей российской горчицы, расположенный на территории музея-заповедника «Старая Сарепта».

По данным пресс-службы музея, гостей ждёт обзорная и интерактивная экскурсия «Горчица: вчера и сегодня» с отжимом горчичного масла. В рамках экскурсии гости познакомятся с историей поселения Сарепта, узнают о религии, быте, культуре и традициях сарептян, посетят «Дом сарептского аптекаря», прогуляются по Церковной площади XVIII века, попадут в выставочные залы в «Торговой лавке Гольдбаха» и спустятся в старинный подвал конца XVIII века.

Во второй части программы пройдет экскурсия «ГОРЧИЦА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ» по единственному в России музею российской горчицы. Посетители узнают о становлении и развитии горчичного производства в Сарепте, а также достижениях современных производителей горчичной продукции. После отжима на ручном прессе экскурсанты получат в подарок баночку горчичного масла.

Возраст: 6+.

Стоимость: 450 руб./300 руб.

Начало экскурсии в 14:00.

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Посещение возможно только по предварительной записи!

Количество мест ограничено!

☎Телефоны для записи: 67-33-02, 8-927-511-67-49.

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*Не забудьте ознакомиться с ограничительными мерами посещения на сайте и в социальных сетях музея-заповедника.



