Жители региона и не только могут познакомиться с творчеством Сергея Герасимова, выставка которого была подготовлена Волгоградским музеем изобразительных искусств имени Ильи Машкова к 135-летию со дня рождения художника. Выставка «Открытое окно» начала свою работу в виртуальном пространстве на сайте музея.

Творчество Сергея Васильевича Герасимова (1885–1964) отличает удивительная полнота и глубокое осмысление вех истории советской страны. Живописные подходы художника развивались от «русского постимпрессионизма» к эстетике конструктивизма и далее, отражая время и исторические реалия, к соцреализму; от серебристых легких мазков – к красочной феерии и ярким портретам современников.

Неизменной оставалась любовь художника к природе родного края, верность традициям русской пленэрной живописи, поэтичность и гармоничность ощущения жизни природы, с силой которой и знакомит виртуальная выставка «Открытое окно». Ознакомиться с ней можно по ссылке. Выставка будет работать до 9 ноября 2020 года.

Отметим, что «Открытое окно» – это уже третья виртуальная выставка, созданная Музеем Машкова в августе. Ранее на сайте музея были открыты выставки «Пётр Гречкин. Сила факта» и «Василий Ватагин».



