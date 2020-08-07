В середине августа в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова состоится одно из самых ярких и важных культурных событий — открытие персональной выставки «МЕНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ» заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова.

По данным пресс-службы музея, экспозиция задумана таким образом, что она не имеет ни начала ни конца. Вы становитесь участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и образов художника. Вы смотрите на полотна живописца и видите произведения без ограничений привычной рамы картины. Искусство приобретает дополнительный объём и иной ракурс восприятия. Картины сменяют друг друга через красивые и причудливые мозаики паттернов и узоров.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества Мастера. Представлено более 70 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.

Выставка «МЕНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ» откроется 14 августа 2020 года в выставочном зале музея Машкова на ул. им. маршала Чуйкова, 37

Порядок посещения выставочного зала в период сохранения мер, направленных на предотвращение распространение инфекции:

— вход посетителей в музей осуществляется по сеансам каждый час по предварительной записи по телефонам 8(8442)23-81-76, 8(8442)24-16-79;

— посетители, не забронировавшие визит на сеанс, смогут попасть в музей при наличии вакансии;

— в музее можно находиться только в маске с соблюдением социальной дистанции 1,5 — 2 метра;

— продолжительность осмотра экспозиций 1 час;

— осмотр экспозиции осуществляется по предложенным маршрутам;

— возможно проведение экскурсий по предварительной записи в группе, не превышающей 5 человек.



