Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова выпустил в качестве сувенирной продукции лимитированную коллекцию многоразовых защитных масок ручной работы. На защитных масках изображены репродукции картин из коллекции музея Машкова, а также авторские работы волгоградского художника.

По данным пресс-службы музея, коллекция масок вдохновлена несколькими шедеврами, входящими в состав собрания Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова: произведениями Ю.К.Галькова «Набережная» 1958 год, Н.Д.Пироговой «Центральная Набережная» 1963 год, М.Ф.Ларионова «Павлины» 1904 год. В состав новой коллекции вошли маски от Марии Мелиховой, члена союза художников России, которая специализируется в художественном текстиле.

Рекомендации по использованию:

Обязательно постирать перед использованием.

Рекомендуемое время использования 12 часов.

Если у вас есть заболевания дыхательных путей, аллергия, предварительно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Данная маска не является медицинским изделием.

Многоразовые маски можно приобрести в основном здании музея (пр. Ленина, 21) и в выставочном зале (ул. Чуйкова, 37).



